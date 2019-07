PSG : Un piège tendu à l'Emir du Qatar pour Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les propos de Josep Maria Bartomeu vendredi au sujet du désir de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain ont étonné tout le monde, le président du FC Barcelone prenant le risque de se mêler trop souvent des affaires des autres, mais ils ont aussi remis de l'huile sur le feu du côté de la presse espagnole. Ce samedi, la déclaration du patron du Barça passe presque devant l'incroyable bras-de-fer qui s'est déclenché avec l'Atlético Madrid pour Antoine Griezmann. Et pour le Mundo Deportivo, média supporter du club catalan, il est évident que Josep Maria Bartomeu a tout fait pour inciter l'Emir du Qatar à réagir dans le dossier Neymar.

En effet, le président du FC Barcelone ayant laissé entendre qu'Ousmane Dembélé était désormais supérieur à Neymar, il valorise surtout financièrement le joueur français à un échelon au-dessus de la star brésilienne du PSG. Et si on ajoute Philippe Coutinho au deal, alors le MD se demande même si le Paris Saint-Germain ne devra pas mettre un petit chèque de 10ME pour s'offrir Coutinho et Dembélé en échange de Neymar Jr. Noël n'étant pas en juillet ou en août, ce scénario est improbable, mais le média catalan pense surtout que Josep Maria Bartomeu souhaite pousser l'Emir du Qatar à réagir et à prendre position, ce dernier semblant pour l'instant être déterminé à ne pas lâcher dans le dossier Neymar.