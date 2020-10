PSG : Un Paris sérieux et ça passe, Pierre Ménès donne son verdict

Dans : PSG.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu ce jeudi, et en attendant cette phase de groupe qui débutera dans quelques semaines, place désormais aux pronostics forcément.

A ce petit jeu, l’OM et Rennes ne font pas souvent être envoyés en 1/8e de finale, mais le PSG ne doit en revanche pas se manquer. Avec Leipzig, Manchester United et Istanbul Basaksehir, le champion de France a les moyens pour passer ce groupe estime sans surprise Pierre Ménès.

« Man United Leipzig et Istanbul pour le PSG. Rien d’injouable mais faudra être vigilant. Groupe des retrouvailles », a résumé le consultant de Canal+, pour qui le Paris SG aura forcément une petite revanche à prendre face à Manchester United, qui l’avait éliminé de la Ligue des Champions en 2018-2019, avec pourtant une équipe très amoindrie et beaucoup moins forte qu’aujourd’hui. Il faut donc être présent au rendez-vous, être solide face aux Turcs, et confirmer la supériorité entrevue il y a quelques semaines sur Leipzig, pour avoir le droit à un nouveau passage par les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. Même avec son effectif un peu moins impressionnant cette saison, cela reste dans les cordes d’un PSG qui n’a quasiment jamais souffert en poule dans son histoire récente.