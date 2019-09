PSG : Un pacte ou l'implosion, il annonce la suite du feuilleton Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour la première fois depuis plus de quatre mois, Neymar va reporter le maillot du Paris Saint-Germain.

Cent trente-trois jours après sa dernière apparition avec la tunique du club de la capitale, lors de la finale de la Coupe de France, l'attaquant de 27 ans va relancer son aventure à Paris. Un peu contre son gré, sachant qu’il aurait préféré retourner au Barça durant le dernier mercato estival. Mais l’international brésilien va devoir faire avec. Et d’après les dires de Jérôme Alonzo, le Ney devra agir en grand homme plus qu’en grand joueur pour sortir de l'ornière.

« Neymar a adopté une position jupitérienne. Il a laissé son entourage répandre des choses, mais lui n'a pas eu le courage de s'exprimer et ça fait une grande différence. Moi je dis : attention au vestiaire ! Evidemment que, publiquement, aucun joueur ne peut exprimer de la rancœur. Mais si tu peux tout entendre d'un mec qui a été droit, il n'en va pas forcément de même concernant celui qui a pris l'avion sans arrêt pendant sa convalescence, qui part en week-end tous les deux jours ou qui fait des déclarations douteuses... Il a quand même supplié le club de le laisser partir ! La chance qu'il a, c'est que le vestiaire ne comporte pas de gros taulier. Mais attention, s'il ne fait pas de très gros matchs dès le départ, il pourrait vite se retrouver esseulé. D'autant que Daniel Alves ne sera plus là pour le protéger. Les supporters ne sont pas idiots, ils n'iront pas lui caillasser sa voiture. Un deal implicite est peut-être envisageable. Un pacte du genre : faisons dix mois ensemble, plante nous 25 buts et on n'en parle plus », a détaillé, dans France Football, l’ancien gardien du PSG, qui sait que Neymar devra rapidement réussir ce nouveau départ, sous peine de plomber complètement la saison du PSG...