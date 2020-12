PSG : Un nouvel exploit pour Paris, Jesé s'en va

Dans : PSG.

Totalement hors du coup depuis le jour de son arrivée au PSG dans les valises d’Unai Emery en 2016, Jesé Rodriguez ne fait clairement pas partie des plans de Thomas Tuchel.

Tout le monde l’a bien compris, et l’Espagnol également. Mais après de nombreux prêts, personne n’a voulu de lui cette saison, et l’ancienne pépite du Real Madrid se préparait donc à vivre encore quelques mois dans la peau d’un joueur du PSG, avec surtout le salaire qui va avec. Jesé émarge en effet à 420.000 euros par mois, pour seulement 22 minutes passées sur le terrain depuis le début de l’exercice. On vous laisse faire le calcul de la rentabilité du joueur. Concernant sa situation, tout s’est toutefois emballé ces derniers jours affirme Le Parisien. L’attaquant a en effet été autorisé par ses dirigeants à revenir en Espagne pour régler des problèmes personnels.

Cela ne l’a pas empêché de faire les choux gras de la presse people avec notamment une apparition par téléphone dans une émission de télé-réalité, preuve tout de même que le football n’est plus vraiment au centre de ses préoccupations. Pour le journal francilien, ce n’est toutefois pas sa vie privée qui provoque le rapprochement du clan Jesé avec celui du PSG pour une rupture de son contrat à l’amiable, mais simplement un effort effectué de chaque côté pour mettre fin à cette situation. Depuis quelques jours, l’accord est tout proche et le PSG espère ainsi finaliser ça très rapidement pour être débarrassé de son encombrant salaire, même si bien évidemment, l’ancien du Real Madrid partira avec une jolie enveloppe pour finaliser l’opération. En tout cas, le Paris SG préfère avoir Jesé loin de la capitale française, et son voeu devrait donc être définitivement exaucé très rapidement.