PSG : Un nouveau témoignage impitoyable contre Antero Henrique

Dans : PSG, Ligue 1.

Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique est arrivé de manière prestigieuse en bouclant il y a un an les recrutements de Neymar et Mbappé.

Depuis, le directeur sportif est considéré comme le grand manitou du mercato à Paris, et cela lui permet d’asseoir une position particulièrement autoritaire dans la capitale. Hatem Ben Arfa en a fait les frais, ne parvenant pas à négocier un accord pour se sortir de son contrat, et d’autres joueurs ont testé la fermeté du Portugais. C’est le cas de Grzegorz Krychowiak, parti du PSG cet été pour rejoindre le Lokomotiv Moscou, et qui a vidé son sac dans la presse de son pays à propos de cet été 2017 où Henrique lui a visiblement compliqué la vie.

« C’est étrange. J’ai fait confiance au PSG. Quand je suis arrivé, j’étais dans une situation très confortable. Une nouvelle étape dans ma carrière, une meilleure équipe. Toutefois, vous ne pouvez pas signer quelqu’un pour 5 ans et après 3 mois lui dire qu’il peut partir. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Je ne méritais pas ce traitement. Le directeur sportif du PSG ne m’a pas bien traité. Après la première saison, mon transfert devait se faire en deux semaines, ils ont rendu ça difficile. Je pensais qu’un prêt était la meilleure option, que tout le monde serait heureux. Ils voulaient me vendre absolument, donc j’ai dit qu’ils devaient me trouver un club car mon agent ne pouvait pas. Cela s’est étiré et nous avons dû attendre le dernier jour du mercato. Il y a eu un moment où je me suis dit que j’allais rester et être en guerre avec eux, car c’est un énorme manque de respect. Je n’avais pas le choix et je suis allé à West Bromwich », a expliqué à Sport le Polonais, qui est passé rapidement de protégé d’Unai Emery, à joueur indésirable avec un contrat en or.