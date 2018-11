PSG : Un missile venu d'On n'est pas couché tombe sur Mediapart

Dans : PSG, Ligue 1.

La polémique initiée par Mediapart concernant la mise en place d'un fichier ethnique au sein de la cellule recrutement du Paris Saint-Germain continue à faire des vagues entre ceux qui estiment que le média d'Edwy Plenel est allé beaucoup trop loin dans ses accusations et ceux qui font remarquer que le fichage est désormais prouvé. Cependant, l'affrontement entre les deux camps est passé à la vitesse supérieure depuis samedi soir et l'intervention de Christine Angot lors de l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché.

La romancière à succès, chroniqueuse pour ce programme, a envoyé une critique assassine à l'encontre de Mediapart. « On a Mediapart qui produit ces documents et qui interprète d’une certaine façon en parlant de racisme au PSG, etc. Quand on voit la composition de l’équipe du PSG, c’est quand même compliqué, y compris chez les jeunes joueurs, de les accuser de racisme. D’autre part, ce serait intéressant peut-être de se poser une question, j’ai vu les deux journalistes qui ont écrit le papier et qui présentaient leurs trouvailles, très contents. Ce serait intéressant de savoir quel taux de diversité il y a dans la rédaction de Mediapart. Là tout d’un coup on se retrouve avec ces journalistes qui sont en train d’accuser le PSG et pourfendent le soi-disant racisme du PSG, se retrouvent à mettre en difficulté une équipe avec beaucoup de noirs, avec beaucoup de diversité dans les origines. C’est quand même spécial ! », a lancé Christine Angot, qui fait écho à la diffusion via les réseaux sociaux d'une photo de la rédaction de Mediapart où la diversité ne saute effectivement pas aux yeux.