PSG : Un message de Tuchel pour l'accueil de Neymar ? « On verra »

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour la première fois de la saison, Neymar sera dans le groupe parisien, à l’occasion de la réception de Strasbourg ce samedi. Jusqu’à présent, le numéro 10 du PSG avait été écarté en raison de sa position en instance de transfert, même si ce n’était finalement pas le cas puisque le FC Barcelone n’a effectué qu’une offre, à la fin du mois d’août. Le Brésilien a donc été préservé, et il est désormais temps de le remettre dans le grand bain. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel était forcément attendu sur un éventuel message à faire passer auprès des supporters pour tenter de calmer le jeu. Mais l’entraineur allemand ne s’est pas lancé dans ce débat, avouant comprendre la colère des fans, et se contentant d’expliquer qu’il verrait bien comment ça se passerait le moment venu.

« Je compte sur Neymar. Je suis heureux que le mercato soit fini. Il est avec nous. Il est disponible pour demain et prêt pour jouer. On a de l’expérience, du caractère, du talent, et nous avons Ney dans notre groupe, c’est sûr maintenant. Il n’y a pas d’autres choses dans sa tête, il peut se concentrer et c’est le moment pour lui de se concentrer sur nous. Les dernières semaines n'étaient pas faciles pour lui. Mais maintenant c'est décidé, c'est la vie. J'ai un peu parlé avec lui jeudi. Je peux comprendre que les supporters ne soient pas contents, mais on verra demain », a lancé un Thomas Tuchel qui n’a souhaité envoyer aucun message au public parisien, qui risque de ne pas manquer Neymar au Parc des Princes ce samedi.