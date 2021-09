PSG : Un mensonge pour couvrir la polémique Messi ?

Dans : PSG.

C’est la scène polémique du match de dimanche soir du côté du Paris SG. Lionel Messi, l’homme qui finissait tous les matchs au FC Barcelone, a été sorti à un quart d’heure de la fin par son entraineur.

C’est le regard noir que l’Argentin a quitté le terrain, zappant la poignée de mains proposée par Mauricio Pochettino, et s’asseyant au fond de son siège pour bouder clairement jusqu’à la fin du match. Un timide applaudissement du bout des mains sur le but vainqueur de Mauro Icardi, et ensuite direction le vestiaire sans même célébrer la victoire. Mais ce lundi, le PSG a laissé fuiter une information sur la véritable raison de ce remplacement. Lionel Messi souffrirait ainsi d’une béquille prise au-dessus du genou et qui le gênait, et le staff parisien n’aurait donc pas voulu prendre le moindre risque. La preuve, l’ancien barcelonais n’a pu faire que du travail en salle ce lundi au Camp des Loges, arrivant en boitillant. Une décision sera prise ce mardi pour savoir s’il est prêt à affronter Metz ce mercredi.

Voilà qui a le mérite de donner une raison à cette sortie qui a tant fait parler, même si tout le monde n’adhère pas vraiment à cette explication. Si c’était la raison de ce remplacement, pourquoi donc Messi a refusé de serrer la main de son entraineur, a boudé sur le banc de touche et n'a même pas voulu célébrer la victoire ? Et surtout, pourquoi Mauricio Pochettino, qui a expliqué qu’il devait faire des choix pour l’équipe quand il a été interrogé sur la sortie de Lionel Messi, n’a pas annoncé la blessure de son numéro 30 pour expliquer sa décision ? Interrogé sur Twitter sur cette fameuse béquille, Pierre Ménès a bien fait comprendre qu’il était étonnant que Pochettino n’ait pas annoncé cela dimanche soir pour se justifier, plutôt que de dévoiler ce problème le lundi matin et laisser la polémique enfler.

RMC lâche ses infos sur Messi

Surtout que, selon les échos de RMC, c’est bien la blessure au genou de Lionel Messi qui a forcé Mauricio Pochettino à prendre cette décision. Néanmoins, malgré le fait qu’il se soit touché le genou quelques minutes avant de se faire remplacer, l’attaquant du PSG ne voulait absolument pas sortir, et s’estimait en état de pouvoir continuer. « La certitude, c’est que Messi n’était pas content de sortir. On lui demande au niveau du staff s’il peut continuer, il dit que oui. Et c’est cette incompréhension qui crée la scène a sa sortie du terrain. Néanmoins, quand il a rejoint Paredes et Rafinha dans les tribunes, il a quand même montré son genou pour dire que c’était à cause de cela qu’il était sorti », a expliqué le journaliste Loïc Tanzi pour abonder dans le sens du PSG et de l’entourage de Lionel Messi.