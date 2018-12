PSG : Un joueur du Barça devient agent pour le transfert de Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Avant l’ouverture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain et Neymar ne pouvaient pas échapper aux traditionnelles rumeurs.

En Espagne toujours, on recommence à parler d’un possible départ du Brésilien l’été prochain. Cette fois, le meneur de jeu n’est pas envoyé au Real Madrid. Nos confrères évoquent plutôt un retour au FC Barcelone, où l’ancien joueur de Santos a évidemment des détracteurs depuis son départ forcé, mais aussi de grands admirateurs. Dans le vestiaire par exemple, beaucoup de joueurs sont favorables au retour de Neymar. A commencer par son compatriote Arthur, qui ne reste pas les bras croisés.

« Moi personnellement, je prie pour qu’il revienne parce que c’est un crack, c’est indiscutable, et je pense que plus il y a de bons joueurs dans l’équipe, mieux c’est, a confié le milieu du Barça à Mundo Deportivo. Je fais tout pour qu’il revienne, mais il a sa vie, il sait ce qu’il fait et je ne sais pas où en sont les discussions, ou s'il y a des possibilités pour qu'il revienne. En tout cas, c'est un ami et un professionnel que j'admire beaucoup. Je serais très heureux s'il pouvait revenir ici. » Apparemment, ça parle beaucoup du Barça pendant les rassemblements de la Seleção...