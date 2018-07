PSG : Un gros coup avec un international anglais au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En quête d’un latéral gauche pour combler le départ de Yuri Berchiche à Bilbao, le PSG étudie plusieurs pistes. La priorité de l’état-major francilien semblait être Alex Sandro, mais le Brésilien est cher et la Juventus Turin fait son maximum pour le conserver. Ainsi, un autre dossier a été activé par Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique, selon Le 10 Sport. Et celui-ci mène tout droit à Danny Rose, qui vient de disputer le Mondial en Russie avec l’Angleterre, quatrième du tournoi.

L’international britannique se retrouverait « de nouveau » dans le viseur du PSG après avoir déjà intéressé les décideurs du club de la capitale en 2017. Pour l’heure, il ne s’agit que d’un simple intérêt car le média affirme qu’aucun mouvement concret n’a été engagé de la part du PSG, ni auprès du joueur de 28 ans, ni auprès des Spurs de Tottenham. Mais si le champion de France venait à bouger, les bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, notamment après les transferts d’Aurier et de Lucas, pourraient aider à finaliser le transfert. D’autant que Danny Rose est tout sauf un titulaire indiscutable à Londres…