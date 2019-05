PSG : Un gardien de Chelsea signe gratuitement à Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Il se dit depuis quelques semaines que le Paris Saint-Germain cherche un gardien de but numéro 1 capable de faire oublier Alphonse Areola et Gianluigi Buffon dont l'alternance au PSG n'a pas une réussite, ni pour le champion du monde français, ni pour le légendaire portier italien. Mais si le Paris SG est en quête d'un gardien titulaire, il semble que le club de la capitale se soit déjà bien avancé concernant un portier susceptible de représenter l'avenir.

En effet, selon une source polonaise, confirmée par plusieurs personnes, le PSG aurait déjà trouvé un accord avec Marcin Bułka, gardien de but de 19 ans qui était sous contrat avec Chelsea. International polonais avec les équipes de jeunes, Marcin Bułka, qui avait été détecté par les recruteurs anglais à Varsovie, arrive en fin de contrat avec les Blues et il aurait accepté de rejoindre libre le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un faire un candidat au poste de titulaire, mais Marcin Bułka constitue un pari sur le futur à moindre coût pour le Paris SG. A Chelsea, le gardien de but polonais évoluait avec l'équipe U23 en Premier League 2, un championnat réservé aux réserves des plus grands clubs d'Angleterre.