PSG : Un espoir de L1 ciblé, c’est la surprise du mois de juillet

Dans : PSG.

Désireux de recruter made in France cet été, le PSG cible Boubacar Kamara, Tanguy Ndombele ou encore Léo Dubois. Mais pas seulement…

Malgré la prolongation du contrat de Layvin Kurzawa jusqu’en juin 2024, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas le recrutement d’un latéral gauche cet été. Profitant de la polyvalence de Juan Bernat, le club de la capitale pourrait étoffer ce poste avec la signature d’un grand espoir français. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Faitout Maouassa figure parmi les joueurs attentivement suivis par le Paris Saint-Germain depuis quelques mois. Auteur d’une très bonne saison à Rennes, le défenseur de 21 ans est observé par de nombreux clubs à travers l’Europe.

A la recherche d’un joueur susceptible de prendre la suite de Luke Shaw, Manchester United a également manifesté son intérêt pour l’ancien Nîmois, dont les qualités physiques et les progrès techniques ont convaincu de nombreux scouts européens au cours des derniers mois. Reste à connaître le prix du joueur, qui est pour l’instant un total mystère. Rennes, qui pourrait se renflouer grâce aux départs d’Edouardo Camavinga, de Mbaye Niang ou encore d’Hamari Traoré, n’a pas prévu de se séparer de son latéral gauche. Mais devant l’intérêt de grands cadors européens comme Manchester United ou le Paris Saint-Germain, Florian Maurice et Nicolas Holveck pourraient bien revoir leurs positions. D’autant plus que le natif de Villepinte sera en fin de contrat en juin 2021. Autrement dit, le Stade Rennais devra soit le prolonger cet été, soit le vendre afin de s’éviter un départ libre de tout contrat dans un an. Un scénario qui serait bien sûr catastrophique, Maouassa ayant tout de même été recruté pour 7 ME en provenance de Nancy en juillet 2017.