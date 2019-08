PSG : Moche mais efficace, Choupo-Moting aime ce Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Eric Maxim Choupo-Moting, auteur de son troisième but en deux matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain, après la victoire à Metz (0-2) : « Il a eu du bon et du moins bon dans ce match. Ce n’était pas notre le meilleur match, c'est clair. Mais ce n'est jamais facile de jouer à l’extérieur, surtout ici. Des deux côtés, il n’y a pas eu d’occasions nettes. Mais à la fin, on gagne 2-0, et on mérite de gagner ce match. On a bien contrôlé le match sur beaucoup de phases. Je suis content. C'était physique. Ma blessure ? Ce n’est qu’un coup », a-t-il déclaré sur Canal+.