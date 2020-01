PSG : Un duel Neymar-Mbappé pour l'or, le Qatar doit trancher

Dans : PSG.

Coéquipiers au Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé se préparent un été 2020 bouillant. Et pourtant on ne parle pas de mercato. Mais le joueur brésilien veut lui aussi briller sur tous les tableaux.

Les dirigeants du PSG risquent bien d’avoir des migraines l’été prochain, et cela sans même parler des transferts. Car après Kylian Mbappé, qui souhaite clairement que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi lui laissent jouer les Jeux Olympiques de Tokyo après l’Euro 2020, Neymar a annoncé que lui aussi voulait enchaîner la Copa America avec les JO au Japon, pour lesquels le Brésil doit toutefois encore se qualifier, la France ayant déjà son ticket. Après le nul du Paris Saint-Germain contre Monaco, Neymar a reconnu qu’il était très tenté par cette compétition qui commencera le 24 juillet et s’achèvera le 9 août, ce qui est forcément problématique pour le club de la capitale.

Ballon d'Or et médaille d'Or, le rêve de Neymar et Mbappé

Mais tout aussi avide de trophées que Kylian Mbappé, Neymar rêve d’or, ce qui peut éventuellement l’aider à gagner un ballon du même métal. « Si j’ai le désir de jouer la Copa America et les Jeux Olympiques ? Vous pensez que je vais dire quoi ? Bien sûr que oui, j'aimerais jouer les deux tournois mais je sais que ça va être difficile. En 2016 déjà, je voulais jouer les deux mais le Barça avait refusé. Là, je dois voir, discuter avec le club. Mais je veux aider la sélection brésilienne », a confié Neymar, qui est champion olympique en titre, le Brésil ayant gagné le tournoi des JO de Rio en 2016. Du côté du Paris Saint-Germain, outre le fait de préparer la saison et de la débuter sans les deux stars que sont Neymar et Mbappé, on peut aussi trembler à l’idée d’une blessure, car enchaîner une saison, plus deux tournois majeurs est évidemment un danger majeur que les deux stars veulent prendre.