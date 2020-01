PSG : Ligue des Champions, Euro, JO, Mbappé veut tout en 2020

Dans : PSG.

Leader du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé continue d’afficher des incroyables ambitions, à commencer par ses nombreux objectifs ô combien élevés pour 2020.



Cette année, le numéro 7 du Paris Saint-Germain rêve de tout gagner. C’est cette force de caractère qui le caractérise et en fait un incroyable prédateur, son entraîneur Thomas Tuchel l’ayant même récemment comparé à un requin, qui sent le but comme l’animal repère la moindre goutte de sang dans l’océan. Cet appétit se concrétise aujourd’hui par son ambition d’aller enfin loin avec le PSG en Ligue des Champions, mais aussi de faire le doublé avec l’équipe de France en remportant l’Euro 2020, avant de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo dans la foulée, si son club le lui permet. C’est en tout cas le souhait d’un de ses proches.



« L'un dans l'autre, on espère que l’année sera chargée. Ça voudrait dire notamment que Paris aura été un peu plus loin que d’habitude en Ligue des champions », a confié son entourage au Figaro, qui n’envisage pas de voir Kylian Mbappé quitter la Ligue des Champions dès les 1/8e de finale, comme la saison passée. Une élimination que, selon le journal, l’attaquant français n’a toujours pas digérée, et n’a pas compris non plus, puisque Mbappé avait clairement manqué son match retour au point d’avoir son rôle dans la déception finale. L’heure est désormais venue de tourner la page, pour celui qui se fixe aussi d’incroyables objectifs personnels, à commencer par celui de franchir à nouveau la barre des 40 buts marqués en 2020.