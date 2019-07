PSG : Un duel Meunier-Daniel Alves au mercato, mais oui c’est possible

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il n’y a pas que le Real Madrid et le FC Barcelone qui voient grand en Espagne cet été sur le marché des transferts.

L’Atlético Madrid, qui s’apprête à perdre Antoine Griezmann, a déjà frappé fort en recrutant Joao Felix pour plus de 120 ME. Actuellement à Los Angeles pour préparer sa saison, le club madrilène rêve d’aller piocher au PSG pour un joueur dans une situation avantageuse. Avec plus qu’un an de contrat et un statut assez complexe aux yeux de son entraineur, Thomas Meunier n’a pas caché son envie de rester et de prolonger au Paris Saint-Germain.

Néanmoins, un nouveau challenge s’offre à lui selon AS, puisque l’Atlético est prêt à prendre la température auprès du club français pour lui proposer une place de titulaire, avec le départ de l’indéboulonnable Juanfran. Et pour le remplacer, outre Meunier, les Matelassiers pensent à Nelson Semedo, Kieran Tripier, mais aussi à Daniel Alves, qui aurait reçu une offre d’Espagne selon la presse brésilienne, qui n’en indique toutefois pas la provenance plus précise. A 36 ans, l’ancien barcelonais pourrait ainsi encore rebondir dans un club très ambitieux en Europe, et faire encore quelques misères au Belge avec son profil de joueur à zéro euro.