PSG : Un duel avec Tuchel pour Pjanic ?

Dans : PSG.

Ronald Koeman ayant été maintenu en poste, Miralem Pjanic ne devrait pas s’éterniser au FC Barcelone.

Transfuge de la Juventus Turin pour 60 ME en septembre 2020, l’international bosnien a vécu une première saison très difficile à Barcelone. Utilisé à seulement 19 reprises en Liga par Ronald Koeman, Miralem Pjanic n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire aux yeux de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Manque de chance pour Pjanic, Ronald Koeman a été maintenu à son poste d’entraîneur du FC Barcelone dans l’optique de la saison prochaine par le président catalan Joan Laporta. C’est ainsi que selon The Sun, Miralem Pjanic a de grandes chances de faire ses valises au mercato. Et malgré sa saison mitigée en Liga, le Bosnien de 31 ans a toujours une très belle cote sur le marché des transferts.

Le média britannique révèle que Chelsea est intéressé par le profil de Miralem Pjanic dans le but de renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Dans ce secteur de jeu, Thomas Tuchel est déjà bien armé avec Jorginho, Ngolo Kanté, Mateo Kovačić ou encore Mason Mount. Mais vraisemblablement, l’Allemand aimerait étoffer davantage son milieu de terrain afin d’être très compétitif dans toutes les compétitions. En ce sens, la piste Miralem Pjanic est creusée. Chelsea doit cependant faire face à une très rude concurrence car la presse anglaise affirme que le Paris Saint-Germain est également intéressé par Miralem Pjanic, comme c’est le cas depuis de longues années. Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum (libre) en provenance de Liverpool, les Parisiens lorgnent sur Miralem Pjanic et pourraient se laisser tenter, dans le cas où Barcelone réclamerait une somme raisonnable. Pour l’heure, aucun prix n’a filtré pour l’ancien de Rome et de la Juventus Turin, dont le contrat à Barcelone court jusqu’en 2024. Le site spécialisé Transfermarkt estime quant à lui Miralem Pjanic à environ 20 ME…