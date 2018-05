PSG : Un départ du PSG ? Cavani brise les rumeurs

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani fait beaucoup parler à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts. Proche de l’Atlético Madrid selon la presse espagnole, l’international uruguayen va-t-il poursuivre sa carrière dans la capitale française ? Arrivé en Uruguay pour quelques jours de vacances avant de préparer la Coupe du monde, l’ex-buteur de Naples s’est exprimé sur son avenir dans la presse locale. Et le « Matador » est catégorique : il veut poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

« A chaque mercato, on me vend à droite à gauche, on parle. Beaucoup de gens commentent ma situation… Aujourd’hui, je suis très bien à Paris. J’ai un bon lien avec la ville et avec tout le club. J’aimerais que certaines choses soient améliorées pour le bien du club et de l’équipe, c’est vrai. J’ai deux ans de contrat. Mon envie, c’est clairement de rester au PSG et de gagner quelque chose d’important avec ce club » a expliqué Edinson Cavani, qui rêve de rafler la Ligue des Champions avec le PSG. Désormais, il faudra guetter quelle sera la position de Nasser Al-Khelaïfi et d’Antero Henrique au sujet du buteur de 31 ans, d’autant que le nom de Robert Lewandowski a récemment été murmuré à Paris…