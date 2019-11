PSG : Un départ de Mbappé est « impossible », il est confiant

Dans : PSG.

En juin prochain, Kylian Mbappé n’aura plus que deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Au sein de l’état-major parisien, on souhaite d’ores et déjà prolonger l’international tricolore…

Mais cela ne sera pas chose aisée puisque pour l’heure, le clan Kylian Mbappé ne semble pas pressé de s’asseoir à la table des négociations. Cela paraît plutôt logique : l’ancien buteur de l’AS Monaco souhaite déjà voir comment la saison du PSG va se dérouler, notamment en Ligue des Champions, avant de prendre une décision au sujet de son avenir. Mais pour Gervais Martel, ancien président du Racing Club de Lens et désormais chroniqueur pour La Chaîne L’Equipe, il est quasiment impossible que le club de la capitale se sépare de Kylian Mbappé cet été.

« Le PSG, dans son projet, dans sa politique d’avenir, ne peut pas laisser partir Kylian Mbappé, c’est impossible. Je l’ai souvent dit » a indiqué Gervais Martel dans l’émission L’Equipe du Soir, avant de préciser. « Je pense même que Paris va faire une très grosse Champions League cette saison. Mbappé est dans un club qui va passer à un autre niveau. Donc je suis persuadé qu’il sera encore au PSG la saison prochaine ! » a-t-il expliqué. Du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on espère bien-sûr que Gervais Martel a raison. Cela demande tout de même confirmation dans les prochaines semaines car en période de mercato, tout est possible. Surtout quand le Real est prêt à dégainer une offre de plus de 300 ME…