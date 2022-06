PSG : Un crack turc à 30 millions, Campos déjà à l'action ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prépare doucement mais sûrement sa révolution. L'arrivée récente de Luis Campos au club va changer pas mal de choses dans les profils de joueurs recherchés. Ce n'est pas la dernière piste évoquée qui prouvera le contraire.

La direction du PSG veut repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Cela passera par un changement de direction sportive cet été. Si Luis Campos est devenu le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi et chapeautera le recrutement, Antero Henrique l'aidera sur les ventes et pour la section féminine. Pour le moment, c'est tout ce qui filtre officiellement dans les coulisses de cette intersaison du PSG. Dans les prochains jours, le club de la capitale devrait également annoncer le départ de Mauricio Pochettino. Un remplaçant est donc ardemment cherché. Selon son profil, des joueurs viendront par la suite. Secteur à renforcer en priorité ? Le milieu de terrain. Et à ce propos, Luis Campos aurait une idée assez originale pour le PSG.

Le PSG prêt à faire un coup en Turquie ?

Selon les informations du média Trtsport, le PSG est très intéressé par la pépite Arda Güler. A seulement 17 ans et 12 matchs de Ligue 1 turque, le milieu de terrain de Fenerbahçe attise la convoitise de nombreux grands clubs d'Europe. Milieu technique, agile et doté d'une belle vision de jeu, Arda Güler rappelle un peu le profil d'un certain Marco Verratti. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool et Manchester City sont également sur les rangs pour signer le joueur turc. Conscient de son talent, Fenerbahçe réclame pas moins de 30 millions d'euros pour lâcher le natif d'Ankara. Toujours selon le média turc, le PSG a pour le moment une longueur d'avance et est entré en contacts avec le club stambouliote depuis plusieurs mois maintenant. Reste à savoir si le club de la capitale française fera cette petite folie pour Güler, alors que des noms comme Aurélien Tchouaméni, Paul Pogba ou encore Frenkie De Jong sont également évoqués.