PSG : Un contrat et une carte Vermeil proposé au pote de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Auteur d'une nouvelle bonne saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Daniel Alves pourrait finalement poursuivre son aventure.

Ce n'est pas le récent cambriolage de sa maison qui le fera changer d'avis. Arrivé au sein de la capitale durant l'été 2017, le défenseur veut prolonger son contrat, qui prend fin en juin prochain. Alors que le joueur de 35 ans réalise une honorable deuxième partie de saison, vu que Thomas Tuchel lui fait confiance depuis son retour de blessure en novembre, le PSG envisage de le récompenser de ses efforts en lui proposant un nouveau bail. C'est en tout cas ce que révèle Paris United.

« Dani Alves souhaite, pour le moment, étendre son contrat de deux années supplémentaires. Une volonté pas encore en adéquation avec le PSG qui propose une année garantie plus une autre en option. Quant au salaire, le club aimerait le revoir à la baisse. Outre ses performances sur le terrain, l’Auriverde peut aussi compter sur le soutien des cadres du vestiaire pour appuyer son dossier. Ces derniers poussent pour une prolongation », explique le média francilien, Daniel Alves ayant notamment le soutien de Neymar Jr, lequel l'avait fait signer au Paris SG avant même de le faire lui-même. Si les deux parties tirent dans le même sens, les discussions lancées ces derniers jours pourraient donc aboutir à une prolongation de contrat de deux ans, et donc emmener l'ancien barcelonais, qui aura 36 ans au mois de mai, jusqu'en juin 2021 et ses 38 ans...