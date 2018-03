PSG : Un consultant prie pour que ce joueur ne se blesse pas

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est pour la première fois de la saison sans la MCN que le PSG se prépare à jouer, ce samedi à Troyes. Il y aura donc forcément beaucoup de nouveautés et des joueurs qui n’évolueront pas à leur poste. Mais pour une fois, le résultat sera certainement secondaire alors que le futur titre de champion de France promis à Paris n’a que très peu de chances d’être remis en cause en cas de revers. Et finalement, le seul attaquant qui sera sollicité au Stade de l’Aube et qui devrait enchainer ensuite face au Real sera Angel Di Maria. Autant dire que pour Alain Roche, la mission première de l’Argentin sera de faire acte de présence et de ne pas se blesser.

« Il faut absolument préserver l’attaque lors de ce match. Au milieu de terrain, il y a assez de joueurs compétents pour prendre la relève, mais devant, il faut vraiment être vigilants. Le PSG a déjà perdu Neymar, il ne faudrait pas en perdre d’autres. Donc attention. Après, ce sont de grands joueurs, ils connaissent leurs limites », a livré dans Le Parisien l’ancien joueur du PSG désormais consultant pour Canal+. Il est vrai qu’un souci physique pour Di Maria à trois jours du match de Ligue des Champions ferait très mal à Unai Emery à sa bande, qui n’a plus beaucoup de choix dans le domaine offensif avec la longue absence de Neymar.