PSG : Un club rêve haut et fort de Neymar

L'Inter Miami de David Beckham ambitionne à terme d'attirer des joueurs du calibre de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar.

Au top du football européen pendant plus de dix ans, David Beckham fait partie de ces joueurs qui ont su capitaliser sur leur célébrité (et leur argent) pour s'assurer un après-carrière de rêve. C'est dans cette optique que l'Anglais s'est offert le luxe de créer en 2018 l'Inter Miami, club de football qui a fait son entrée en Major League Soccer en 2020.

Avec l'ambition d'installer Miami comme figure phare du football aux Etats-Unis, David Beckham a déjà attiré de grands noms comme Blaise Matuidi ou Gonzalo Higuain. Des joueurs au nom un peu moins glamour mais qui possèdent une certaine expérience en Premier League ont également rejoint (ou s'apprêtent à le faire) le projet comme Ryan Shawcross et Keiran Gibbs. Mais le transfert de tels joueurs n'est pas l'objectif final de Beckham, qui n'hésite pas à rêver plus grand.

Après Matuidi et Higuain : CR7, Messi ou Neymar ?

« Avec Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, ce sont des joueurs qui, selon nous, ajoutent au faste et au glamour de ce qu'est le club. À l'avenir, nous voulons également attirer d'autres joueurs si nous avons l'occasion de faire venir de grands noms, vous avez évidemment mentionné Leo et Cristiano. Même Neymar. C'est sans aucun doute le type de joueurs que nous aspirons à amener dans notre club. Je pense que les fans apprécieraient vraiment cela » a déclaré l'ancienne star de Manchester United. Alors que l'attrait autour de la MLS grandit au fil des années, la présence de David Beckham rend de tels transferts imaginables à l'avenir, notamment concernant Cristiano Ronaldo qui semble apprécier la culture américaine et les opportunités de business qui vont avec. Concernant Neymar, seulement âgé de 29 ans, son avenir à court terme semble toutefois s'écrire en Europe, et à Paris particulièrement, où il s'apprête à prolonger pour plusieurs saisons.