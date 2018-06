PSG : Un casier pour Neymar, le Real y croit vraiment

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Malgré les nombreux démentis du Paris Saint-Germain, la rumeur d’un départ de Neymar continue de circuler.

La presse espagnole croit le Real Madrid capable d’arracher l’attaquant parisien cet été, le vainqueur de la Ligue des Champions ayant le budget nécessaire pour réaliser une telle opération. De plus, le Brésilien ne fait pas seulement rêver le président Florentino Pérez. Dans l’effectif aussi, l’ancien Blaugrana a la cote auprès de plusieurs cadres. On pense évidemment à ses compatriotes Marcelo et Casemiro, mais aussi à l’Espagnol Daniel Carvajal, déjà prêt à faire de la place à Neymar dans le vestiaire merengue.

« S'il est né pour jouer au Real Madrid ? Je ne sais pas. Le Real Madrid veut toujours attirer les meilleurs joueurs au monde. Si le président est décidé à l'acheter, il faudra lui garder un casier », a proposé le latéral droit sur la Cadena SER. Avant de penser au confort du Parisien à Santiago Bernabeu, le Real devra tenter de convaincre le PSG. Ce qui s’annonce très compliqué voire impossible.