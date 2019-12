PSG : Un cadeau humiliant pour Neymar, Delort n’a pas digéré

Dans : PSG.

Lors du match de Ligue 1 entre Montpellier et le Paris Saint-Germain (1-3), Andy Delort et Neymar avaient eu une altercation à la Mosson. Près de deux semaines plus tard, l’attaquant héraultais n’a pas digéré.

Entre Andy Delort et Neymar, l’histoire avait commencé bien avant le 7 décembre dernier. Dès son deuxième match en Ligue 1, le 20 août 2017, l’attaquant du Paris Saint-Germain croisait déjà la route de celui qui évoluait à Toulouse. Un mauvais souvenir pour l’avant-centre battu 6-2 au Parc des Princes, et très voire trop généreux avec le Brésilien.

« Le plus beau cadeau offert à un adversaire ? Une bourde, oui, j'en ai fait. J'ai donné un penalty à Neymar au Parc des Princes, s’est souvenu Delort dans un entretien décalé accordé à France Football. C'était son premier match en France. C'était un beau cadeau pour lui. » Deux ans plus tard, leurs retrouvailles ont été tendues à la Mosson (1-3, pour les Parisiens). Rappelons que les deux hommes s’étaient opposés dans une altercation, le Montpelliérain reprochant à son adversaire un manque de respect.

« Le respect pour les nuls »

Du coup, lorsque nos confrères lui ont demandé quel cadeau de Noël il souhaiterait offrir à Neymar cette année, Delort a donné une réponse moqueuse. « Non. Ça va, il a assez d'argent, il n'a pas besoin de moi (Il sourit.). Bon, si, allez, je lui achèterais le livre "Le respect pour les nuls" en le charriant, a lâché l’international algérien. Ça a fait un buzz cette histoire ! Mais, maintenant, c'est fini, il n'y avait rien de méchant. » Espérons que le Parisien prendra ça avec le sourire…