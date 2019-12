MHSC : Delort s'explique et accuse Neymar

Dans : MHSC.

Après le match Montpellier-Paris, Andy Delort et Neymar Jr se sont expliqués dans les couloirs de la Mosson. Pour l'attaquant international algérien, la star brésilienne a eu une attitude pas très respectueuse.

La route d’Andy Delort et de Neymar s’est croisée sur la pelouse de la Mosson, puis dans le couloir menant aux vestiaires. Et les deux joueurs avaient des choses à se dire, même si heureusement aucun geste répréhensible n’a pas commis, comme les images de Canal+ l’ont montré. Mais forcément, l’attaquant montpelliérain a été interrogé sur les événements intervenus avec le buteur du Paris Saint-Germain. Et pour Andy Delort, c’est Neymar et lui seul qui doit assumer la totalité de ce petit coup de sang des deux joueurs.

Pour l’ancien caennais, Neymar n’a pas été à la hauteur de son talent, et il l’a confirmé à la Mosson. « Neymar est un grand joueur, c'est dommage qu'à la fin, il charrie tout le monde, c'est ce que je lui ai dit (...) Ce n'est pas ça le respect, mais on ne doit pas avoir la même éducation. Il est un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde. Je lui ai dit qu'il fallait respecter les gens. Quand tout le monde t'idolâtre, tu dois dégager du respect, de la bonne éducation. Son attitude n'est plus à démontrer depuis qu'il est en France, c'est un jeu un folklore, il en rajoute beaucoup. Il a chambré, il a parlé mal, comme d'habitude », a expliqué Andy Delort, qui a voulu remettre Neymar dans le droit chemin après la rencontre MHSC-PSG.