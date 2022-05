PSG : Un ancien de L1 à 100 millions d’euros pour oublier Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG devra frapper fort pour le remplacer en attaque lors du mercato.

Les noms d’Erling Haaland ou encore d’Ousmane Dembélé ont circulé au Paris Saint-Germain, où la succession de Kylian Mbappé sera forcément le dossier chaud du mercato en cas de départ de l’international français. En toute logique, le PSG fait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité absolue. Mais dans le cas où le champion du monde 2018 prendrait la décision de rejoindre le Real Madrid, alors Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient dans l’obligation de réagir très rapidement afin de préparer la succession de l’ancien Monégasque. Dans son émission sur Twitch, le spécialiste italien du mercato Gianluca di Marzio a lancé une idée assez séduisante au PSG pour l’après-Mbappé en suggérant le nom de Victor Osimhen, auteur de 17 buts et 6 passes décisives avec Naples cette saison.

Osimhen, c'est 100 millions d'euros au mercato

Il faudra en revanche sortir plus de 100 millions d’euros pour s’offrir les services de l’ancien attaquant du LOSC, une somme non négligeable… même pour le Paris Saint-Germain. « Je ne peux pas imaginer qu'il soit vendu pour 80 millions d'euros car il a été signé pour 70 millions d'euros. Aurelio de Laurentiis est très malin quand il s'agit de signer et très délicat quand il doit vendre. Donc je ne pense pas qu'il va laisser Osimhen s’en aller pour moins de 100 millions d’euros au minimum. Cela dépendra donc du club de Premier League qui disposera de cet argent pour un seul joueur. Clairement, Arsenal a besoin d'un joueur comme lui car il a une attitude fantastique. Ce serait parfait pour Arsenal, Manchester United ou même le PSG. Le PSG s'il doit acheter un autre attaquant car Mbappé va au Real Madrid et Mauro Icardi est également vendu. Osimhen serait parfait pour Paris ou Arsenal mais il faut juste garder à l'esprit que le prix sera au minimum de 100 millions d'euros » a lancé le spécialiste du mercato italien, convaincu que Victor Osimhen est le joueur parfait pour la succession de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si les dirigeants du PSG partagent cette analyse.