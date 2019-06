PSG : Un aveu cash sur Kylian Mbappé et ses envies

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar en grande difficulté et même annoncé sur le départ, la situation de Kylian Mbappé interpelle désormais.

L’attaquant français peut-il être la seule star internationale du PSG la saison prochaine en cas de départ du Brésilien ? Ses déclarations lors de la remise des Trophées UNFP ont beaucoup fait parler, et ont même surpris l’un de ses amis proches. C’est le cas de DJ Snake, qui traine régulièrement avec le champion du monde français et est un fan avéré du Paris Saint-Germain. Dans un entretien sur les réseaux sociaux avec Joss, le producteur installé aux Etats-Unis raconte franco sa dernière discussion avec Mbappé.

« Kylian, c'est un champion et il est très jeune. Il a été acheté 180 millions d'euros et il est dans la presse tout le temps. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait un retour de flamme. J'ai parlé avec lui après sa sortie pendant les trophées UNFP. Je lui ai dit : 'C'est pas correct ce que tu as dit. Pourquoi tu as dit ça ?' En fait, Kylian il ne veut pas être traité comme un petit parce qu'il a 19-20 ans. Il veut devenir le boss. Je lui ai dit qu'il s'était beaucoup mis la pression en disant ça et que la presse allait l'attendre au tournant. Je vous l'annonce, il restera encore chez nous cette année », a livré DJ Snake, qui rassure les supporters parisiens sur l’avenir immédiat de Kylian Mbappé, et confirme également ses grandes ambitions personnelles au passage.