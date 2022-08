PSG : Un Anglais en défense, l’échange surprise signé Luis Campos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos se démène pour essayer de trouver le renfort défensif dont Christophe Galtier a besoin. Il rêve de trouver un accord avec Tottenham pour Japhet Tanganga.

Chargé du recrutement au Paris SG, Luis Campos ne manque pas d’idées pour parvenir à ses fins. La piste menant à Milan Skriniar est tout de même de plus en plus compliquée, le dirigeant portugais se doit donc de trouver un défenseur central pour combler Christophe Galtier. Une nouvelle piste vient de surgir et pourrait permettre également de faire partir un joueur indésirable dans le même temps. En effet, Football London confirme que le PSG discute avec Tottenham depuis quelques jours. L’idée est de faire venir Japhet Tanganga, le défenseur international espoirs de l’Angleterre, en provenance des Spurs. En échange, Paris enverrait Leandro Paredes, un milieu de terrain qui plait à Antonio Conte, le manager de Tottenham l’ayant déjà suivi de près lors du passage de l’Argentin en Italie.

Le PSG a des arguments pour Tottenham

Sur le principe, tout le monde pourrait y trouver son compte, et le profil de Tanganga est réapparu sur le devant de la scène quand son arrivée au Milan AC a finalement échoué ces dernières semaines. A 23 ans, le Londonien originaire du Congo peine à se faire sa place aux yeux d’Antonio Conte, qui n’en voit pas un titulaire indiscutable. Luis Campos estime de son côté que le PSG pourrait lui donner du temps de jeu et en faire un joueur de la rotation au minimum, dans la défense à trois centraux voulue par Christophe Galtier. La situation est encore complexe, car le Milan AC n’a pas totalement renoncé à faire venir Japhet Tanganga, mais ne propose qu’un prêt. D’autres clubs européens pourraient ainsi se positionner, mais le PSG a l’avantage de proposer un joueur que Conte apprécie dans l’échange, ce qui pourrait peser dans la balance.