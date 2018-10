PSG : Un ancien coach de Paris donne une leçon à Tuchel

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le débat qui avait eu lieu après le match perdu face à Liverpool va inévitablement rejaillir ces prochains jours. Thomas Tuchel n’arrive pas à trouver la bonne composition d’équipe, notamment en ce qui concerne son milieu de terrain qui ne tient plus du tout la route face à un adversaire de haut niveau. Plusieurs solutions ont déjà été essayées, mais que ce soit dans la récupération ou l’utilisation du ballon, ni Marquinhos en solitaire, ni le duo Verratti-Rabiot, n’a montré qu’il avait les moyens d’emmener le PSG très loin en Ligue des Champions. Un constat évident pour Laurent Fournier, pour qui l’entraineur allemand a intérêt à rapidement changer son fusil d’épaule à ce niveau s’il veut faire quelque chose cette saison.

« En première période, les Parisiens ont été catastrophiques. Dans la récupération et dans la gestion des couloirs. J’ai vu un PSG qui avait du mal à jouer vers l’avant et qui a laissé Meunier seul sur le côté droit. C’est par-là que Naples est passé, d’ailleurs. Et puis ce manque d’agressivité… je me suis parfois demandé si les Parisiens avaient conscience de jouer un match de Ligue des champions. En C1 il faut muscler le milieu et jouer à trois. C’est une évidence. Quand je pense qu’ils ont laissé partir un gars comme Matuidi, qui apportait de l’impact. Il faut des gars qui travaillent pour l’équipe. J’ai vu une vraie équipe de Naples et seulement des individualités du côté du PSG », a pesté l’ancien joueur et entraineur du Paris Saint-Germain dans les colonnes de L’Equipe. Un constat effectué fréquemment en ce qui concerne l’absence d’envie et de solidarité, même si Thomas Tuchel a surtout reconnu que son équipe avait perdu le fil du match après un bon premier quart d’heure.