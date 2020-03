PSG : Un an et puis c’est tout, Icardi a fait son choix

Dans : PSG.

L’aventure de Mauro Icardi, qui avait si bien commencé au Paris Saint-Germain, a toutes les chances de s’interrompre à l’issue de la saison.

Avec 20 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison au Paris SG, Mauro Icardi est loin d’être un flop. Mais ces derniers jours, le doute planait concernant le choix final de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, lesquels ont négocié une option d’achat à 70 ME en août dernier afin de recruter définitivement Mauro Icardi lors du prochain mercato. Vraisemblablement, les deux hommes n’auront pas à se creuser les méninges pour savoir s’ils vont signer un gros chèque à l’Inter Milan puisque le site FcInterNews est catégorique, indiquant que Mauro Icardi a pris la décision de quitter la France à l’issue de la saison.

Moins efficace depuis le début de l’année 2020 et remplaçant au profit d’Edinson Cavani avant l’interruption des compétitions début mars, l’international argentin a tranché. Un choix avant tout sportif, mais également familial pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, dont la femme Wanda Nara travaille toujours en Italie et dont les enfants sont scolarisés à Milan. Reste maintenant à voir où l’avant-centre de 27 ans va rebondir, lui qui figure dans le viseur de la Juventus Turin, et que l’Inter Milan souhaite impérativement vendre au mercato estival. Surtout, le départ programmé de Mauro Icardi va pousser le PSG à se montrer actif dans le secteur offensif au mercato, la perte d’Icardi s’ajoutant à celle de Cavani, en fin de contrat. Pour combler ces deux départs, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront frapper un grand coup et dans les prochains jours, il y a fort à parier que de vieilles rumeurs ressortiront du placard (Dybala, Aubameyang).