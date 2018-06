PSG : Henrique insiste, il veut cet arrière gauche à Paris

Dans : PSG, Mercato.

La vente de Yuri Berchiche est en bonne voie, ce qui va forcément provoquer une arrivée à ce poste.

D’autant plus que Layvin Kurzawa n’est pas certain de rester après une saison décevante. Thomas Tuchel pousse en tout cas pour un renouveau à gauche, et Antero Henrique a bien compris le message en multipliant les pistes. Toutefois, il y en a une qui revient avec insistance, et ce depuis la nomination du directeur sportif portugais au PSG. En effet, selon Paris United, Faouzi Ghoulam a été proposé au champion de France par son agent, l’inévitable Jorge Mendes.

En dépit de sa saison freinée par des blessures et de sa récente prolongation de contrat, l’Algérien a toujours été très apprécié par Henrique, pour qui faire affaire avec son compatriote Jorge Mendes ne sera clairement pas un problème. Néanmoins, cette insistance n’a pas forcément encore beaucoup d’échos positifs au sein du club, où on attend surtout la vente de Berchiche pour pouvoir se pencher sur la question. L’ancien stéphanois possède une clause libératoire à 48 ME, mais pourrait quitter Naples pour 30 ME selon les indiscrétions de la presse italienne. Suffisant pour que le PSG fonce sur cette cible made in Antero Henrique ?