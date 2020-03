PSG : Un choix très étonnant pour Mauro Icardi ?

Dans : PSG.

Prêté par l'Inter au PSG cette saison, l'avenir de Mauro Icardi n'est pas très clair, la décision de lever l'option d'achat à 70ME ne semblant pas faire l'unanimité à Paris.

Où jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? A cette question il semble très difficile de répondre à cet instant de la saison. Il y a encore deux mois, les choses étaient évidents, l’attaquant argentin avait détrôné Edinson Cavani dans la hiérarchie offensive du PSG, Icardi étant même membre des fameux « 4 Fantastiques ». Oui mais voilà, la belle mécanique s’est déréglée, et Thomas Tuchel a renvoyé sur le banc le joueur prêté par l’Inter Milan, Edinson Cavani ayant retrouvé des couleurs. Le fait que Nasser Al-Khelaifi signe un chèque de 70ME pour lever l’option d’achat de l’attaquant argentin paraît douteux. La seule certitude dans ce dossier est que Mauro Icardi ne repartira à l’Inter. Pour Philippe Genin, un nouveau club pourrait sauter sur l’occasion.

Et le journaliste de BeInSports spécialisé dans le football italien de dévoiler ce scénario possible. « Ces dernières semaines, on parle beaucoup de Mauro Icardi. Il y a un an, il était mal en point du côté de l’Inter. Il a réussi de jolis débuts au PSG, mais depuis le mois de février dernier, Icardi n’est plus titulaire. Il ne rentre peut-être plus dans les plans de Tuchel. Plus dans ceux de Leonardo (…) Il est sûr et certain qu’Icardi ne retournera pas à l’Inter. Antonio Conte ne veut plus travailler avec lui. Son départ de Milan est assuré. Le PSG est bien entendu sur les rangs, mais la Juventus aussi. Turin a promis de recruter un attaquant d'envergure pour faire plaisir à Cristiano Ronaldo. Il y a un an déjà, la Juve avait déjà tenté d'arracher Icardi à l’Inter. Son épouse Wanda avait refusé ce transfert et avait préféré l'option du PSG. Icardi, c’est une valeur sûre, c’est un international, c’est un grand buteur… Alors Paris, la Juve, ou pourquoi pas le Napoli ? », s’est interrogé Philippe Genin, qui voit bien la formation entraînée par Gennaro Gattuso faire une offre à l’Inter pour son attaquant argentin.