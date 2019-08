PSG : Ultimatum à Neymar, Barcelone exige qu'il parle !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les jours passent et Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain même si ce week-end le dossier a quand même bougé. Les propos de Leonardo ont remis un coup de pression sur des négociations qui ont enfin débuté de l'aveu même du directeur sportif du PSG. Et dimanche soir, on a compris, en plus, que les supporters du Paris SG avaient eux déjà tourné la page Neymar, la star brésilienne n'étant plus la bienvenue au Parc des Princes. Du côté du FC Barcelone, on a suivi cela de très près, mais ce lundi on voit toujours la concurrence du Real Madrid comme un énorme souci à trois semaines de la fin du mercato.

Et selon Sport, les dirigeants du Barça ont exigé de Neymar Jr qu'il sorte enfin de son mutisme afin de dire qu'il veut partir du Paris Saint-Germain uniquement pour rejoindre le FC Barcelone et pas un autre club. Si le Brésilien obéissait aux ordres barcelonais, alors l'intérêt supposé de Florentino Perez et Zinedine Zidane volerait en éclats, et le club catalan aurait les mains libres pour négocier avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Cependant, le clan Neymar, pour qui l'argent n'est pas un détail dans ce transfert, paraît ne pas vouloir précipiter les choses, conscient que le PSG a toujours un contrat avec le joueur et que c'est l'Emir du Qatar qui aura à Doha le dernier mot. L'ultimatum de Barcelone risque donc de rester vain.