PSG : Tuchel viré, Rothen appelle Pole Emploi

La défaite du PSG mardi soir en C1 contre Manchester United va laisser des traces du côté de la capitale. L'entraîneur du champion de France, Thomas Tuchel, est dans la tourmente.

Le Paris Saint-Germain n’y arrive décidément pas contre Manchester United. Après l’élimination en quarts de finale de l’édition 2018-2019 de la Ligue des Champions, les Parisiens ont été douchés (1-2) par les Mancuniens et Marcus Rashford sur leur pelouse en ouverture de cette saison de C1. Bien évidemment, Thomas Tuchel n’a pas été épargné par les critiques après cette contre-performance. Ancien de la maison parisienne, Jérôme Rothen s’est montré intraitable à l’encontre de l’entraîneur allemand ce mercredi soir lors de l’émission de RMC, Top of the Foot.

« Il a eu une attitude dramatique. A huis clos, on a tout entendu. Quand tu vois un entraîneur aussi impuissant et totalement déconnecté de ce qu’il se passe sur le terrain, qui est incapable de recadrer un tel ou un tel qui ne se replace pas et que tu prends des vagues, des vagues, des vagues sans rien changer avant la mi-temps … Ce n’est pas digne d’une équipe comme le PSG, et c’est de la faute de Thomas Tuchel. L’équilibre de l’équipe, c’est la faute de l’entraîneur. Il faut arrêter. Tranchez, comme vous l’avez fait à une époque. Tranchez dès maintenant », a-t-il déclaré avec véhémence. Jérôme Rothen demande le licenciement du technicien, qui à son goût, a été sauvé cet été par la finale du PSG sur la scène européenne. Thomas Tuchel est plus que jamais sur un siège éjectable.