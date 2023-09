PSG ‍: Xavi Simons, Al-Khelaifi est scandalisé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison canon, Xavi Simons a conquis tout le monde au RB Leipzig, où il est prêté par le PSG. A tel point que le club allemand envisage déjà l’avenir avec l’international néerlandais.

Avec 3 buts et 4 passes décisives en championnat depuis le début de la saison, Xavi Simons a réussi son adaptation au RB Leipzig. Prêté par le Paris Saint-Germain après son passage du côté du PSV Eindhoven, l’international néerlandais de 19 ans poursuit sa progression. L’idée pour le PSG de Luis Enrique est bien évidemment de récupérer Xavi Simons à partir de la saison prochaine afin de l’inclure dans la rotation de l’effectif. Mais à Leipzig, on ne l’entend pas de cette oreille et même si Paris a la priorité sur l’avenir du joueur, le club de Bundesliga espère convaincre Xavi Simons de rester au RB Leipzig la saison prochaine comme l’a fait savoir le directeur sportif allemand Max Eberl.

« Il est clair que nous avons l'intention de le prolonger, dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig » a-t-il confié. Des propos qui ont étonné au Paris Saint-Germain, où les dirigeants estiment pourtant que le deal est très clair avec un prêt sans option d’achat qui signifie que Xavi Simons sera un joueur du PSG la saison prochaine. A en croire le compte insider @PSGInside_Actus, l’état-major du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi en premier lieu, n’a pas du tout apprécié cette sortie de la part du RB Leipzig.

Xavi Simons, le PSG rappelle Leipzig à l'ordre

« Nasser Al-Khelaïfi n'a pas apprécié le discours, du directeur sportif du RB Leipzig. D'ailleurs le président du PSG l'a contacté en début de semaine pour lui faire comprendre que le deal était bien un prêt et à la fin de saison, retour au Paris Saint-Germain. A Paris, on ne comprend pas cette interview. Simons retournera au PSG à la fin de son prêt » estime ce compte insider, pour qui le Paris Saint-Germain a tenu à clarifier la situation afin de faire comprendre à tout le monde que Xavi Simons sera bien un joueur du club de la capitale française en 2023-2024. Les supporters parisiens peuvent souffler…