LdC : Le fantôme de Manchester revient, Rashford fait tomber le PSG !

Dans : Ligue des Champions.

Ligue des Champions (1ere journée)

Paris s’incline au Parc des Princes (1-2) contre Manchester United

But pour le PSG : Martial (CSC, 55e)

Buts pour MU : Fernandes (23e), Rashford (87e)

Le Paris Saint-Germain débutait sa saison européenne au Parc des Princes face à Manchester United. Une rencontre décevante qui s’est conclue sur une défaite parisienne (1-2).

Dans un Parc des Princes à huis clos, le PSG retrouvait la Ligue des Champions près de deux mois après sa défaite en finale de la dernière édition. Thomas Tuchel et ses hommes voulaient bien débuter en imposant leur rythme à leurs adversaires, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Les ennuis débutaient en milieu de première période quand Abdou Diallo, à l’image de ses partenaires, se montrait maladroit et taclait Anthony Martial dans la surface. Un penalty logique que Burno Fernandes (23e) marquait en deux tentatives, la première étant arrêtée par Navas mais l’arbitre faisait retirer le Portugais car le portier était trop avancé de sa ligne.

Dos au mur, Paris réagissait sur corner. C’est Anthony Martial qui, de la tête, déviait malgré lui le ballon dans sa cage (55e). Le temps avançait et cette rencontre se débridait, laissant l’opportunité aux deux équipes de marquer un deuxième but. Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul, Marcus Rashford, héros mancunien du huitième de finale retour (2018-2019) sur la même pelouse, endossait le même costume. Il croisait une frappe puissante dans les dernières minutes et portait le score à 2-1. Manchester United était une nouvelle fois le bourreau d’un PSG qui devra montrer un autre visage dans la suite de la compétition.