PSG : Tuchel veut un défenseur, Paris active une piste étonnante

Il y a quelques semaines, le poste de défenseur central ne semblait pas urgent à renforcer à l’approche du mercato pour Paris.

En effet, Thomas Tuchel peut déjà compter sur Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe ou encore Thilo Kehrer. Mais visiblement, l’entraîneur allemand n’est pas satisfait de la qualité de tout le monde, car les pistes se multiplient dans ce secteur de jeu. Tandis que De Ligt et Koulibaly pourraient être trop chers, Marca affirme qu’une troisième piste est creusée en interne par la direction francilienne.

Et, surprise, elle mène à Nicolas Otamendi. Barré par la concurrence de Stones et de Laporte à Manchester City, l’international argentin a tout de même disputé 27 matchs sous les couleurs des Skyblues cette saison. Et visiblement, son profil de joueur rapide et hargneux, plutôt à l’aise techniquement, plaît beaucoup à Thomas Tuchel. Reste à savoir si du côté de Pep Guardiola, on acceptera de laisser filer un joueur dont le contrat expire en juin 2022, et qui a rendu de nombreux services depuis son arrivée en provenance du FC Valence il y a 4 ans.