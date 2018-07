PSG : Tuchel veut trois joueurs au mercato, les noms sont connus !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Alors qu'Antero Henrique a plus ou moins échoué dans sa quête d'un latéral gauche à sa sauce, le Paris Saint-Germain va désormais creuser dans la short-list de Thomas Tuchel.

Outre la future arrivée d'un nouveau milieu défensif, le club de la capitale a aussi placé le recrutement d'un latéral gauche au rang de priorité estivale. Pour compenser le départ de Berchiche à Bilbao et surtout pour mettre Kurzawa sur le banc des remplaçants, le PSG avait décidé de tout miser sur Alex Sandro. Mais cette piste menant au défenseur brésilien est désormais morte car trop chère, vu que la Juventus réclame 80 ME pour lâcher son Brésilien de 27 ans, et alors même que l'ancien de Porto avait donné son accord contractuel à Antero Henrique. Suite à l'ultime rejet du dossier Faouzi Ghoulam, Paris se lance donc dans une nouvelle recherche. Et pour trouver son bonheur, le directeur sportif parisien va se tourner vers la liste de Tuchel.

D'après les informations de Paris United, celle-ci est composée de trois noms : Philipp Max, Wendell et Guerreiro. Apprécié par l'entraîneur francilien, l'arrière gauche d’Augsburg a envie de rejoindre un grand club comme le PSG. Une somme de 20 ME pourrait suffire pour empocher la mise. Concernant le Brésilien du Bayer Leverkusen, Paris est déjà en contacts avec son entourage en vue d'une future offensive. Et le profil du Portugais de 24 ans, qui a connu Tuchel au Borussia Dortmund, n'est pas nouveau, même si aucune avancée significative n'a eu lieu au cours des derniers jours après un premier rendez-vous entre Henrique et son agent au cours du mois de juin. Dans tous les cas, Tuchel attend désormais avec impatience que son directeur sportif boucle ce dossier, et les autres, sous peine de lancer une première grosse mésentente entre les deux hommes forts du PSG.