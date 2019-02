PSG : Tuchel tape du poing, Paris monte à 30 ME pour Gueye

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le marché des transferts du Paris Saint-Germain se résume à un énorme bras de fer entre Thomas Tuchel et Antero Henrique.

Les pistes de l’Allemand sont écartées ou pas menées à bout par le Portugais, et ce dernier voit ses joueurs être refusés par l’entraineur parisien. Résultat, aucun autre renfort ne devrait signer, à moins d’une dernière opération de grande ampleur. Et ce jeudi soir, Sky Sports indique que le PSG est reparti en force dans le dossier Idrissa Gueye, en faisant monter son offre à hauteur de 30 ME.

Le but est bien évidemment de convaincre Everton qu’il s’agit d’une proposition qui ne peut pas se refuser. C’est la volonté forte de Thomas Tuchel de faire venir l’international sénégalais qui a provoqué ce réveil, contre l’avis d’Antero Henrique qui faisait lui le forcing pour faire venir Thiago Mendes. Un sacré imbroglio qui pourrait quand même déboucher sur une recrue d’ampleur au poste de milieu défensif, si jamais Everton finissait par plier. A l'heure actuelle, selon la chaine britannique, le club de Liverpool étudie l'offre, mais n'a pas laissé entendre qu'il allait l'accepter ou qu'un changement de décision était en vue.