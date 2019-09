PSG : Tuchel se trompe lourdement dans ce dossier, Daniel Riolo accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Troisième larron au poste d’arrière droit, Thomas Meunier se prépare à passer une longue saison sur le banc de touche.

Thomas Tuchel a fait son choix et lui préfère Colin Dagba et Thilo Kehrer. Une décision qui ne fait pas l’unanimité chez les suiveurs du club de la capitale, pas forcément convaincus par ce trio. L’Allemand est plus souvent considéré comme un joueur d’axe tandis que le Français a énormément de mal à se projeter et manque clairement d’expérience en vue de la Ligue des Champions. Pour Daniel Riolo, vu le match de Meunier face au Real Madrid, il est impossible de voir le Belge aussi loin dans la hiérarchie, ou alors il y a anguille sous roche.

« Il est intelligent ce gars, ce n’est peut-être pas le meilleur arrière droit du monde mais sans doute le meilleur du PSG. Thomas Meunier mériterait réellement d’avoir la confiance de son entraîneur Thomas Tuchel. Qu’est-ce que le coach allemand trouve de mieux chez Kehrer ? Est-ce réellement possible qu’il fasse un délit de sale gueule sur Meunier, c’est possible des coachs qui font vraiment ça ? Je m’interroge. Je ne dis pas que Meunier fait un grand match contre le Real, mais il fait son match, il est très correct », a lancé le consultant de RMC, qui demande à Tuchel d’ouvrir les yeux sur le niveau des latéraux parisiens.