PSG : Tuchel out, Zidane in, l'Emir du Qatar a tranché !

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel a conscience qu’il ne sera plus l’entraîneur du club de la capitale l’an prochain s’il ne parvient pas à faire passer un cap au PSG en Ligue des Champions.

Et pour cause, l’ancien manager du Borussia Dortmund a la pression, lui qui n’a pas été choisi par l’actuel directeur sportif Leonardo. Surtout, le marché des entraîneurs s’est emballé ces dernières semaines, et des grands noms tels que Massimiliano Allegri ou Mauricio Pochettino sont libres de tout contrat. Mais selon les informations récoltées par Eduardo Inda, journaliste à OK-Diario, c’est l’ombre d’un certain Zinedine Zidane qui plane sur Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

« Le PSG a tenté de recruter Zidane l’été dernier et a reçu une réponse négative. Au club, ils en ont marre de Tuchel, notamment car il dévalorise Mbappé. Ils pensent que le futur grand entraîneur du PSG, c’est Zinedine Zidane » a indiqué le journaliste, avant d’expliquer que la venue de Zinedine Zidane pourrait permettre au champion de France en titre de s’assurer la présence de Kylian Mbappé à Paris encore plusieurs années. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar réussiront cet incroyable coup de force lors du mercato estival. Car pour l’heure, on voit mal par quel moyen le club de la capitale française pourrait convaincre Zinedine Zidane de quitter la maison blanche pour Paris…