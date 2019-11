PSG : Tuchel obligé de faire jouer Neymar par Al-Khelaifi ?

Dans : PSG.

Le comportement général de Neymar vendredi soir lors de la victoire du PSG contre Lille a remis un peu d'huile sur le feu, le joueur brésilien n'ayant pas eu une attitude positive. Et forcément, certains se posent des questions.

Thomas Tuchel l’a reconnu vendredi, il n’a pas compris et n’a pas apprécié le déplacement qu’a effectué cette semaine Neymar à Madrid pour aller voir un match de Coupe Davis. Mais cela n’a pas empêché l’entraîneur allemand du Paris Saint-Gemain de titulariser l’attaquant brésilien dans la rencontre face au LOSC. Un match que Neymar a traversé de manière fantomatique, son seul fait remarqué ayant été sa sortie du terrain au moment de son remplacement et sa décision de filer directement vers les vestiaires. Pour Daniel Riolo, on peut désormais clairement se poser la question des choix de Thomas Tuchel, et notamment sur une obligation qui lui serait faite par les dirigeants du PSG de faire jouer Neymar quand il est disponible.

Car pour le journaliste de RMC, titulariser Neymar après ce qu’a dit Tuchel est totalement incompréhensible. « Est-ce que Tuchel est vraiment libre de ses choix pour le match contre le Real Madrid ? Neymar à Bernabeu, je ne sais même pas si je le colle sur le banc. Quand on voit son attitude, on se demande s’il veut jouer pour le PSG. Il se prend pour le club à lui tout-seul (…) Tuchel dit qu’il n’est pas son père ni la police, mais on s’en fout de ça. C’est son entraîneur. Donc Tuchel n’est pas libre, Neymar fait ce qu’il veut (…) Neymar doit gagner sa place. Si contre Lille, il y a Di Maria-Icardi-Sarabia, il n’y a rien à dire », s’est énervé Daniel Riolo, qui espère que l’entraîneur allemand ne titularisera pas Neymar mardi prochain en Ligue des champions face au Real Madrid. Et même qu’il laissera la star aux 222ME dans les tribunes. On imagine le séisme que cela pourrait être au Paris Saint-Germain et ailleurs.