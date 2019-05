PSG : Tuchel lance un duel avec le Real et la Juve au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

De nombreux départs sont attendus au Paris Saint-Germain. Et si le club de la capitale n’est pas contre une grande lessive, chaque départ important sera compensé. Ainsi, Antero Henrique et Thomas Tuchel se sont mis au travail pour dénicher de potentielles recrues. Et du côté de l’entraîneur allemand, on regarde particulièrement vers la Bundesliga. Ainsi, à en croire les informations de Paris-United, un international allemand plaît beaucoup à l’ancien coach du Borussia Dortmund : Julian Brandt, dont le nom a déjà été associé au PSG par le passé.

Paris veut Brandt, le Real et la Juve aussi

« En cas de départ du Matador et sans doute aussi celui d’Éric-Maxim Choupo-Moting. Thomas Tuchel aimerait s’attacher les services du polyvalent milieu de terrain offensif allemand Julian Brandt, auteur d’une bonne saison du côté du Bayer Leverkusen avec 6 buts et 15 passes décisives en 31 matchs de Bundesliga. Le joueur de 23 ans est convoité notamment par la Juventus de Turin, le Real Madrid et Liverpool » explique Paris-United, qui précise par ailleurs que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par deux autres joueurs de Bundesliga : Jérôme Boateng et Julian Weigl. Reste à voir si Antero Henrique validera ces deux pistes made in Thomas Tuchel.