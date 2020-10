PSG : Tuchel face à un incroyable casse-tête contre Nîmes

Dans : PSG.

Equipe française la plus sollicitée avec ses joueurs internationaux, le PSG sera à la surprise générale le premier à reprendre dès le vendredi 16 octobre.

Une rapidité à faire jouer le Paris SG qui a beaucoup étonné, et va en plus avoir de sérieuses conséquences pour Thomas Tuchel. Comme ce fut le cas lors de la dernière trêve internationale, l’entraineur parisien n’aura pas son équipe au complet, loin de là. A moins d’avoir passé des accords avec différents sélectionneurs, Thomas Tuchel ne récupèrera certains de ses joueurs à temps pour les utiliser contre Nîmes. S’ils devaient tous jouer le dernier match de leur pays, ce constat serait ainsi valable pour Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe (France), Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Moise Kean (Italie), Danilo Pereira (Portugal) et Neymar (Brésil), qui jouera dans la nuit du 13 au 14 octobre, et pourrait donc ne rentrer que le 15.

Plusieurs joueurs auront un jour de repos supplémentaire, et seront en théorie utilisables face aux Crocos, avec toutefois un très bref répit pour enchainer : Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler et Mitchel Bakker. Ajoutez à cela les suspensions de Layvin Kurzawa, Marquinhos et Angel Di Maria, et vous aurez une équipe PSG qui pourrait être méconnaissable face à Nîmes à la reprise. Un seul point positif à tout cela, la dernière recrue Rafinha pourrait ainsi très rapidement récupérer du temps de jeu et retrouver le rythme de la compétition, même si le visage du PSG ne sera clairement pas celui des grandes affiches de Ligue des Champions.