PSG : Tuchel et Leonardo informés par Neymar de son départ ?

C'est ce lundi que Thomas Tuchel a retrouvé une partie de son effectif au Paris Saint-Germain, l'entraîneur allemand devant encore se passer de très nombreux internationaux. Mais c'est surtout l'absence de Neymar qui fait évidemment parler, puisque le PSG a publié un communiqué qui dénonce ce lundi soir l'attitude du joueur, qui était attendu, et promet des sanctions. Quoi qu'il en soit, en Espagne, on est persuadé que Neymar ne reviendra jamais à Paris et que l'attaquant a déjà prévenu plusieurs responsables du Paris SG qu'il souhaitait partir au FC Barcelone lors de ce mercato estival 2019.

Et Sport d'en dire un peu plus sur la volonté, supposée, de Neymar. « Neymar ne veut plus se rendre au centre d’entraînement du PSG, comme il l'a clairement indiqué à son entraîneur, l’Allemand Thomas Tuchel, et à Antero Henrique, alors directeur sportif du champion de France, à la fin du mois de mai lorsqu'il a rejoint la Seleçao pour préparer la Copa America. Un mois et demi plus tard, Neymar a transmis cette même position inflexible à son compatriote Leonardo, qui est désormais le plus haut responsable sportif du club, en lui précisant que la meilleure chose à faire pour toutes les parties était de le transférer à Barcelone », explique le média catalan.