PSG : Tuchel en patron, c’est quatre recrues et une déjà trouvée !

Thomas Tuchel a encore un an de contrat, et en profite pour réclamer des renforts pour la saison prochaine. Il sera écouté !

Peu importe ce qu’il adviendra du PSG en Ligue des Champions si elle devait bien se disputer dans le courant du mois d’août, le champion de France prépare la saison prochaine avec Thomas Tuchel. Même si ce sont bien évidemment Leonardo pour le côté sportif et Nasser Al-Khelaïfi pour l’aspect financier, qui tirent les ficelles, l’entraineur allemand a forcément son mot à dire. Et il l’a fait. Selon L’Equipe, le coach du PSG a dévoilé qu’il avait besoin de quatre titulaires au mercato pour composer son équipe type de la saison prochaine. De quoi y voir plus clairement pour le club de la capitale.



Le technicien allemand a ainsi en premier lieu fait part de son besoin d’avoir un avant-centre, Edinson Cavani et Mauro Icardi étant partants en fin de saison à l’heure actuelle. Il va être très vite entendu puisque l’Argentin devrait rester, l’accord avec l’Inter Milan pour un transfert autour de 60 ME bonus compris étant de plus en plus proche chaque jour. Concernant les autres trous à combler, le PSG s’est mis au travail pour trouver un latéral droit en raison du départ de Thomas Meunier, d’un défenseur central alors que Thiago Silva ne sera probablement pas conservé, mais aussi d’un milieu défensif au profil plus physique. Des profils qui correspondent aux pistes étudiées par Leonardo ces dernières semaines, même si, en dehors de la signature déjà évoquée d’Icardi, le marché des transferts a encore le temps de se chauffer avant d’évoquer des arrivées imminentes. Mais au moins, Thomas Tuchel a fait passer le message et a le mérite de savoir ce qu’il veut.