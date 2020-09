PSG : Cellule de crise à Paris, l'entrainement ne reprendra pas

Dans : PSG.

Forcément, les trois cas positifs de Covid-19 font plus parler au PSG qu’à Strasbourg, Montpellier ou Nantes, où les cas été bien plus nombreux.

Mais plus que la contraction du virus qui peut subvenir même sur les personnes très prudentes, c’est la manière dont tout cela s’est fait qui dérange. Le PSG a obtenu le report de son match à Lens, une semaine après sa finale de la Ligue des Champions perdue, pour donner 10 jours de vacances à ses joueurs. Ceux-ci sont immédiatement allés à Ibiza, une ville qui était pourtant déjà en alerte au sujet de la propagation jugée intense du virus avant l’arrivée de Neymar, Navas, Di Maria, Icardi, Paredes et compagnie. Même si les joueurs du Paris SG n’ont pas fait de folie en se mêlant aux soirées branchées ou en faisant irruption dans les boites de nuit, cette agitation et les contacts inévitables sans mesures de protection ont provoqué cette situation.

Au coeur d'un calendrier surchargé avec 4 matchs en 11 jours, le PSG pourrait bien subir un nouveau coup d’arrêt. Il suffirait d’un nouveau cas positif dans les prochains jours pour atteindre le quota encore fixé par la LFP à ce jour, et provoqué le report du match face à Lens, voire celui contre l’OM du dimanche suivant. Première conséquence, en dehors des internationaux sollicités avec leur pays, les joueurs ne reprendront pas l’entrainement ce jeudi, à une semaine de leur premier match de la saison face à Lens, annonce L'Equipe. Cette journée sera simplement consacrée à de nouveaux tests, qui pourraient donc être décisifs en cas de nouveau cas. Tout le staff parisien, et les dirigeants, sont donc sur les dents pour ce jeudi qui décidera de la suite du début de saison. Pour le terrain, l’entrainement prévu ce vendredi est pour le moment maintenu, même si entre les absents pour toutes les raisons (blessures, départs, internationaux et positifs au Covid), Thomas Tuchel aura un groupe très restreint, et devra se demander comment faire sa composition dans une semaine si les choses ne s’améliorent pas.