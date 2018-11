PSG : Tuchel donne la dernière tendance pour Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après la victoire contre Toulouse (1-0) : « La 14e victoire de suite ? Oui c’est une satisfaction et c’est très important. Nous avons gagné ce match, qui a été difficile car nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau. Après, c’était un moment compliqué, après une trêve, avec des joueurs blessés et avant un grand match. On peut sentir que l’on n’était pas concentré à 100 % sur ce match. L’adversaire a défendu très très bas et très serré, et c’est toujours difficile. Le choc face à Liverpool en Ligue des Champions ? On peut voir que tout le monde a dans la tête le match de mercredi et tout le monde veut gagner mercredi. C’est nécessaire pour ensuite avoir une finale lors de la dernière journée contre l’Etoile Rouge de Belgrade. C’est un match décisif, on doit être concentré sur ce match, en top forme et c’est nécessaire. Neymar et Mbappé présents ? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Mais aujourd’hui, je suis très optimiste parce qu'ils ont fait un entraînement individuel et j’espère que lundi, ils pourront s’entraîner avec nous », a-t-il lancé au micro de beIN Sports.