PSG : Tuchel chasse le sucre, cinq joueurs trop gros !

Dans : PSG, Ligue 1.

La rigueur allemande n’est pas qu’une légende pour le nouvel entraineur du PSG, qui a prévenu d’entrée de jeu qu’il allait y avoir des changements majeurs dans les habitudes des joueurs du club de la capitale.

Cela n’a pas tardé avec bien évidemment des pesées régulières, mais aussi et surtout une surveillance accrue de l’alimentation. L’ancien entraineur de Dortmund a chassé non seulement tous les types de sucre, mais aussi les éléments dits « récompense » après les matchs comme le soda et les pizzas. Et lors d’un récent point à ce sujet, Thomas Tuchel a épinglé cinq éléments de son groupe.

Selon Paris United, le coach parisien a ainsi réitéré à Marco Verratti son besoin de s’affuter pour éviter les blessures, ce que l’Italien ne parvient pas à faire pour le moment. Thiago Silva a aussi été invité à surveiller sa ligne, tout comme deux joueurs qui semblent pourtant affutés : Thomas Meunier et Adrien Rabiot. Mais il faut croire que Tuchel ne laisse pas passer le moindre petit gramme en plus. Enfin, Layvin Kurzawa ne rentrait aussi pas dans les normes fixées, même si cela s’explique par sa longue indisponibilité sur blessure, qui l’empêche de s’entrainer.